「今みたいなバッターになるとは思ってなかった」――元プロ野球選手・中田翔が語ったのは、日本ハム時代に間近で見ていた大谷翔平の“原石”時代の姿だった。投手としての才能は群を抜いていた一方で、打者としては「ルーキーにしては飛ばすねくらいの感覚」と振り返る。しかし、その評価を覆したのが、大谷の“努力量”。試合後も黙々とジムにこもっていたという。“怪物”誕生の裏側で、中田が見ていた大谷翔平の姿とは。『これ