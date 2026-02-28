福利厚生の満足度は、制度の有無だけでなく「社員にどれだけ伝わっているか」で差が出ることが明確になりました。MS＆ADインターリスク総研が大企業社員1,000人に実施した調査では、福利厚生重視は約8割なのに、満足度はほぼ二分する結果となっています。特に団体保険とGLTDの認知ギャップが、企業の制度運用を見直すポイントになりそうです☆ MS&ADインターリスク総研「大企業社員1,000人団体保険・GLTD意識調査」