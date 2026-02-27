米Google（グーグル）は、画像生成モデル「Nano Banana 2」を2月27日に提供開始した。 「Nano Banana 2」は、従来の「Pro」モデル並みの高品質な画像生成と、高度な知識・推論能力を「高速モード」の処理速度で実現しているという。 「Nano Banana 2」で生成したインフォグラフィック 総合的キュビスムを指定して「Nano Banana 2」が生成したクロ・リュセ城 最大5人のキャラクターの特徴や