NTTドコモは27日、dポイント加盟店でdポイントカードを利用すると最大2000ポイントが進呈されるキャンペーンを開始した。期間は3月31日まで。 期間中、対象のdポイント加盟店でdポイントカードを提示し、1ポイント以上貯める会計を2回以上行うユーザーを対象に抽選を実施し、最大2000ポイントが進呈される。特典は、1等が2000ポイント、2等が500ポイント、3等が50ポイント。 事前の