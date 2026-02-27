大谷と菊池が同時に球場入り野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」のため、15時過ぎに球場入りした。バスから降りたところをメディアも続々速報。そんな中、球場入りの“順番”にファンが注目している。大谷はグレーのトレーニングウェアで、左に帽子を持ったラフなスタイルで球場入り。ファンからは「キャー！」「大谷さーん！」と歓声