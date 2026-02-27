M!LKが、全国3都市をめぐる展示会『のぞいてみるく？展』を3月から開催する。 （関連：新着MVランキング：M!LK「爆裂愛してる」は2026年の顔に？時空を超え、みんなで積み重ねる人類規模の愛） 本展示会ではメンバー5人のチャットルームが“のぞきみ？”できるエリアから始まり、これまでのM!LKの思い出写真や紅白で着用した衣装、ツアーで使用した小道具の展示をはじめ、メンバープロフィー