M!LKが、全国3都市をめぐる展示会『のぞいてみるく？展』を3月から開催する。

本展示会ではメンバー5人のチャットルームが“のぞきみ？”できるエリアから始まり、これまでのM!LKの思い出写真や紅白で着用した衣装、ツアーで使用した小道具の展示をはじめ、メンバープロフィール、手の大きさを比べられる手形展示、「イイじゃん」ポーズ手形オブジェ、それぞれ各メンバーで描きあった似顔絵の展示など、今のM!LKをより知ることができる内容が展示される。

グループ結成10周年を記念し、メンバーがプライベートで作成した世界に5体しかないフィギュアのレプリカも展示。さらに撮影可能エリアではライブツアー『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024 「I CAN DRINK!」』で使用したトロッコを再現し、乗っている気分で写真撮影ができるフォトスポットや「好きすぎて滅！」メンバーパネルと一緒に撮影できるフォトスポットも展示。なお展示内容は一部変更になる可能性がある。

さらに、本展示の会場構成は塩粼太智、キービジュアルは曽野舜太、オリジナルグッズは吉田仁人がそれぞれ監修。チケットは本日2月27日18時より、『PREMIUM MILK』会員限定先行（抽選）受付が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）