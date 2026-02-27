ユタ・ジャズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年2月27日（金）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 118 - 129 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのユタ・ジャズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし38-37で終了する。