【第48話】 2月27日 公開 □第48話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は2月27日、のり伍郎氏によるマンガ「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」第48話を竹コミ！にて公開した。 第48話では、夏祭りを楽しみ、花火を見ながら盛り上がる今泉とギャルたちの楽しい一夜が描かれる。二人きりになったレイナと今泉は気持ちが盛り上がっていき――