電車内でたたずむ雪だるまがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】なんと……車内に雪だるまが！「電車に雪だるまいて草」とその模様を紹介したのは"かもしらす"のきよさん。車両の隅っこにぽつんと置かれた雪だるま。非常にシュールな光景だが、いったいどんな経緯でここにやってきたのだろうか…きよさんにお話を聞いた。ーーこの路線は？きよ：JR東日本の外房線です。その日は気温が下がったので、雪だるまも寒くて暖かい電