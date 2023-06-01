光学コーティング市場の最新予測が公開され、2035年に向けた成長シナリオが具体化しました。2026年2月12日に発表された調査では、家電と車載分野の需要拡大と生産コスト課題が同時に示されています。市場の伸びしろとリスクを同時に把握したい担当者にとって、判断材料を整理しやすい内容です。 SDKI Analytics「光学コーティング市場調査」 調査発表日：2026年2月12日予測期間：2026年−2035年2025年