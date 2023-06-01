アメリカ・ニューヨークに本部を置く国際NPOのCPJ（ジャーナリスト保護委員会）は26日に声明を発表し、イラン革命防衛隊がNHKのテヘラン支局長を拘束し、他のスタッフもパスポートや機材を没収されていると明らかにしました。CPJによりますと、NHKのテヘラン支局長は1月20日、イラン革命防衛隊に拘束されテヘラン北部の拘置施設に収容された後、2月23日にエビン刑務所に移送されたということです。また、長くNHKテヘラン支局に勤務