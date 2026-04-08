警察車両の赤色灯8日午後0時半ごろ、大阪府和泉市の集合住宅一室で「血を流して倒れている人がいる」と住人の親族から110番があった。消防や府警によると、成人とみられる女性2人が血を流した状態で見つかり、現場で死亡が確認された。府警は住人の70代と40代の親子とみて身元確認を進め、事件と事故の両面で調べている。府警によると、親族は住人と連絡が取れず、安否確認のために訪れていた。駆け付けた警察官が居間で倒れて