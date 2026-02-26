大谷翔平と宮城大弥の笑顔にファン「今回もタメ口かな？」野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。練習に合流するとすぐに、前回大会でも同僚だった宮城大弥投手と“仲良しトーク”を披露。2人には笑顔の空間が広がっていた。この光景をSN