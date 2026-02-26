大谷翔平と宮城大弥の笑顔にファン「今回もタメ口かな？」

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。

練習に合流するとすぐに、前回大会でも同僚だった宮城大弥投手と“仲良しトーク”を披露。2人には笑顔の空間が広がっていた。この光景をSNSなどで目撃したファンは「大谷くんと楽しそうにニコニコ喋ってる宮城くんが可愛すぎて」「大谷さん宮城投手とお喋り」「前回大会のトイレの話は面白い」「今回もタメ口かな？」などの反応があった。

大谷は前回大会前の期間に、宮城から“タメ口”で話しかけれらた経緯がある。宮城によれば「（同学年の）佐々木朗希だと思って話していたら、隣が大谷さんに代わっていたんです……」とのことだった。

そこから打ち解けあった2人にファンは「ずっと喋ってるし宮城は可愛いんやなw」「宮城くん、大谷さんとちょこちょこ話してて可愛かった」「翔平がめっちゃニヤニヤして誰かに近寄って行ったと思った先に、宮城くんいた」「宮城くん、ショーヘイ久しぶりっていってんのかな」などの盛り上がりを見せていた。

大谷は2月からチームがキャンプ施設を構えるアリゾナ州で汗を流し、投打ともに実戦形式の「ライブBP」などで研鑽を積んだ。22日（日本時間23日）のオープン戦を最後にキャンプを打ち上げ、24日頃に帰国。26日の午後2時過ぎに単独で球場入り。3月2日の京セラドーム大阪でのオリックスとの強化試合から出場する見込みとなっている。（Full-Count編集部）