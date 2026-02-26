この記事は「自動車界を震撼させたモンスター｜ブガッティ・ヴェイロン【前編】」の続きです。【画像】登場から20年後に再び試乗し、ブガッティ・ヴェイロンを再検証（写真8点）20年ぶりに開発プロトタイプで真価を試す我々はケント州アシュフォードにある「ファーロンガー・スペシャリスト・カーズ」を訪れた。20年の時を経て、ヴェイロンが今でも乗る人を驚愕させ、感動させるのかを確かめるためだ。ただ、試乗に用意されていた