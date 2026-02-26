２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３７銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６９銭前後と同１円１５銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に日本政府が日銀審議委員の候補として、金融緩和や財政拡大に前向きな「リフレ派」とされる中央大名誉教授の浅田統一郎氏と青山学院大教授の佐藤綾野氏の２人を