俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が投稿した最新ショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】10kg減が話題 本田望結の近影（複数カット）これまでもInstagramで、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が一番やね！！」などのコメントが寄せられたスケートリンクで優雅にポーズを決める動画や、制服、着物、キャビンアテンダントなど様々な服装で撮影した写真を公開してきた本田。また21歳の