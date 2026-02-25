スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA（ニューエラ）」が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボしたキャップやグッズなど全38種を3月5日に発売開始します。【えっ？】かわいすぎる！キッズ用のキャップ！ゴルフグッズも！キャップでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーら8キャラクターを配した「59FIFTY」（7700円、以下、税込み）をはじめ、「9TWENTY」（5種、各462