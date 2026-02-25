タレントの指原莉乃が、世界的なアーティストを擁するHYBE社屋に潜入、規格外のスケールに圧倒され驚きを露わにする場面があった。【映像】HYBE社の広すぎる社内（広いカフェテリアも）2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。番組の収録は韓国・ソウルにあるHYBE社屋ビルで行われており、VTRが切り替わると同時に、19階からの絶景と広大なカフェテリアが画面に映し出された。洗練された内装と、窓か