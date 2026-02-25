「広島春季キャンプ」（２４日、沖縄）女子ソフトボール界のレジェンド、宇津木妙子氏（７２）＝ビックカメラ高崎シニアアドバイザー＝が２４日、広島の１軍キャンプを訪問し、新井貴浩監督（４９）と新井良太１軍打撃コーチ（４２）に“金言”を授けた。宇津木氏は五輪で２度、ソフトボール女子日本代表をメダル獲得へ導いた名指導者。８年ぶりのＶ奪還を目指す新井カープに、自身の経験を踏まえながら熱いエールを送った。