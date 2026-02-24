2026Ç¯2·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µþ¶¿¿·Ê¹¤Ï¡¢´Ú¹ñÂç¼êEC¡ÖCoupang¡Ê¥¯¡¼¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤ä½¾¶È°÷¤Î²áÏ«»àµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤«¤é3¥«·î¤¬²á¤®¤¿¸½ºß¤â¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¡ÖÃ¦¥¯¡¼¥Ñ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔÇã±¿Æ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥­¥à¡¦¥Ü¥à¥½¥¯»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë1·î¤Ë¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥½¥¦¥ëºß½»¤Î40Âå½÷À­¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÆ±¼Ò½¾¶È°÷¤Î²áÏ«»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿