本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、ピンク色の見た目が可愛らしいさくら味のスイーツや、ほうじ茶風味を堪能できるマカロンアイスなど、季節を感じる商品が発売されています。2026年2月・3月の新商品5品まとめ(2月24日〜3月2日)「フラン 焼きカスタード&ビスケット」(324円)「フラン 焼きカスタード&ビスケット」(324円)価格 : 324円販売地域 : 北海道、東北