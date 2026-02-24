巨人からMLBブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、オープン戦のメッツ戦でメジャー初本塁打を放った。 この日は6番・三塁で先発出場。2回の第1打席、昨季12勝を挙げたメッツ先発のクレイ・ホームズから外角低めの変化球をミートし、バックスクリーンに放り込んだ。 巨人時代に3度の本塁打王に輝き、通算248本塁打を放ったスラッガーが名刺代わりの一