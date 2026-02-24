巨人からMLBブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、オープン戦のメッツ戦でメジャー初本塁打を放った。

この日は6番・三塁で先発出場。2回の第1打席、昨季12勝を挙げたメッツ先発のクレイ・ホームズから外角低めの変化球をミートし、バックスクリーンに放り込んだ。

巨人時代に3度の本塁打王に輝き、通算248本塁打を放ったスラッガーが名刺代わりの一発。逃げていく変化球を捉えたスイングで、パワーだけでなく技術があるところも見せつけた。

NPB時代から同じセ・リーグでしのぎを削ってきた村上宗隆もヤクルトからホワイトソックスに移籍。村上は本塁打王3度、通算246本塁打と、日本で残してきた実績も岡本と酷似している。

これまで多くの日本人プレーヤーが海を渡ってきたが、打者の場合はイチローを筆頭に俊足巧打のアベレージヒッターか走攻守3拍子揃った中距離ヒッターが多い。岡本や村上のようなパワーヒッターにとって、パワーではその上を行くMLBへの挑戦はハードルが高いことは間違いない。

過去の日本人メジャーリーガー1年目の本塁打ランキング上位5傑は以下の通りとなっている。昨季32本塁打を放った鈴木誠也（カブス）でも、1年目の2022年は14本だった。

大谷翔平（エンゼルス）2018年 22本塁打

城島健司（マリナーズ）2006年 18本塁打

松井秀喜（ヤンキース）2003年 16本塁打

井口資仁（ホワイトソックス）2005年 15本塁打

吉田正尚（レッドソックス）2023年 15本塁打

岡本と村上に期待されるのは“大谷超え”だろう。メジャーの並み居る強打者にパワーだけではかなわないとしても、テクニックや柔軟性、選球眼など日本のホームランキングがハイレベルにあることを証明できるか。今から開幕が待ち遠しい。

文/請川公一 内外タイムス編集部

The first Blue Jays homer for Kaz :bangbang:



岡本和真、オープン戦初ホームラン！ pic.twitter.com/3pbz2QIJRG - Toronto Blue Jays (@BlueJays) February 23, 2026

ブルージェイズの公式Xより



