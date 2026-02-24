『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインロンTが、AS KNOW AS plusから登場する。ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、AS KNOW AS plus店舗にて2月中旬より順次発売中だ。＞＞＞トム、ジェリー、タフィーのロンTをチェック！（写真12点）世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。そ