【トムとジェリー】AS KNOW AS plusよりコラボスウェットが登場！
『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインロンTが、AS KNOW AS plusから登場する。ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、AS KNOW AS plus店舗にて2月中旬より順次発売中だ。
＞＞＞トム、ジェリー、タフィーのロンTをチェック！（写真12点）
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
そんな『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインロンTがAS KNOW AS plusから登場♪ 2月中旬より順次発売中だ。
今回のデザインは、バナナがポイント！
バックスタイルにはジェリーとタフィーが、バナナにインしちゃった、かわいすぎるふわふわ刺繍が施されている。
前身頃にはバナナに乗ったジェリーとタフィーの刺繍入り。
前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットとなっている。
カラーは、選べて嬉しいオフ、オートミール、Dグリーン、チャコールの4色展開。
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能だ。
お好みのカラーを見つけてね。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & （TM） Turner Entertainment Co.(s26)
＞＞＞トム、ジェリー、タフィーのロンTをチェック！（写真12点）
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
今回のデザインは、バナナがポイント！
バックスタイルにはジェリーとタフィーが、バナナにインしちゃった、かわいすぎるふわふわ刺繍が施されている。
前身頃にはバナナに乗ったジェリーとタフィーの刺繍入り。
前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットとなっている。
カラーは、選べて嬉しいオフ、オートミール、Dグリーン、チャコールの4色展開。
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能だ。
お好みのカラーを見つけてね。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & （TM） Turner Entertainment Co.(s26)
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優