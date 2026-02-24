【トムとジェリー】AS KNOW AS plusよりコラボスウェットが登場！

写真拡大

『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインロンTが、AS KNOW AS plusから登場する。ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、AS KNOW AS plus店舗にて2月中旬より順次発売中だ。

＞＞＞トム、ジェリー、タフィーのロンTをチェック！（写真12点）

世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。

そんな『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのデザインロンTがAS KNOW AS plusから登場♪　2月中旬より順次発売中だ。

今回のデザインは、バナナがポイント！
バックスタイルにはジェリーとタフィーが、バナナにインしちゃった、かわいすぎるふわふわ刺繍が施されている。
前身頃にはバナナに乗ったジェリーとタフィーの刺繍入り。
前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットとなっている。
カラーは、選べて嬉しいオフ、オートミール、Dグリーン、チャコールの4色展開。

ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能だ。
お好みのカラーを見つけてね。

TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & （TM） Turner Entertainment Co.(s26)