私はミユ（39）。息子マサキ（中1）と夫のハジメ（40）と、義実家の近くに引っ越しをしてきました。私は人付き合いが大嫌い。だから「引っ越しをしたら新しい人間関係をつくらない」と決め、ママ友もつくらず幸せに暮らしています。それなのに、息子が友だちの親に車で送迎をしてもらったそうで、義母がお礼に行くというのです。持ちつ持たれつなんだから、わざわざ手土産を持っていくことなんてないでしょうに。人と関わるなんて