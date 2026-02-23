1990年代半ばから2000年代にかけて、「インリン・オブ・ジョイトイ」としてグラビア界で絶大な人気を誇った台湾出身のタレント・インリンさん（50）。26年2月16日、自身のインスタグラムを更新し、50歳を迎えたことを報告した。「50代はもっと自分の時間がもてたら」インリンさんはあわせて公開した動画の中で、「50歳になりました」と報告。つづけて「40代はですね、子育てがメインだったんですけれども、50代はもっと自分の時間