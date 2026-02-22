21日午後、徳島県神山町で発生した山火事について徳島県は22日正午をもって鎮圧したと発表しました。一方、徳島県北島町でも民家2棟を全焼する火事が起きています。警察と消防によりますと、21日午後1時すぎ、徳島県神山町上分で男性が木くずを燃やしていたところ山林に燃え広がりました。防災ヘリと地元消防、22日朝からは自衛隊のヘリコプターも加わって消火に当たり、22日正午までに火はほぼ消し止められました。この火事