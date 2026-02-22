【今週の注目材料】1月の豪CPI結果次第では利上げ期待高まるか 今週、米国以外の材料としては、25日9時半に発表される1月の豪消費者物価指数(CPI)があります。3日の豪準備銀行(RBA/中央銀行)金融政策会合で、2年3か月ぶりの利上げを実施した豪州。17日に公表された議事要旨では、据え置きも検討したことが示されたことに加え、今後については「インフレと経済活動の両面にリスクが存在」「現在の不確実性により、政策金利の