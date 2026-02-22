医療機関を受診する際は、健康保険の資格確認を行ったうえで、自己負担割合に応じた金額を窓口で支払うのが一般的です。制度は2024年12月2日以降、「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行しており、従来の紙・プラスチックの健康保険証は最長2025年12月1日まで使用できました。 一方、期限切れの保険証を持参した場合でも通常の自己負担で受診できる暫定的な取扱いが設けられてきましたが、この対応も2026年3月末で終了予