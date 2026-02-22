現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、冨安健洋と板倉滉が所属する４位のアヤックスが、小川航基と佐野航大を擁する３位のNECとホームで対戦。１−１のドローに終わった。２月１日のエクセルシオール戦で484日ぶりとなる実戦復帰を果たして以来、公式戦の出場がなかった冨安が、この試合でようやくピッチ立つ。65分から左SBで途中出場すると、安定したプレーで守備を引き締め、相手の右サイドを無力化してみせ