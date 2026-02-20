来週（2026年2月23日〜3月1日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年2月16日〜2月22日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では自分をどう見せて良いかわからないです』｜総合運｜★★★★☆日々起きる色々なことに流されていくので精一杯になりそうです。と言って