【射手座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では自分をどう見せて良いかわからないです』
｜総合運｜ ★★★★☆
日々起きる色々なことに流されていくので精一杯になりそうです。と言っても、楽しみや手応えはあるでしょう。仕事や公の場では中身がなく軽い人にはあまり関わらないようにします。寂しくなってでも距離をとるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のキャラクターが定まらなくなりそうです。相手の求めていることがうっすらとわかるものの、これまでの自分を崩して印象が下がらないかを気にしてしまうでしょう。シングルの方は、頭の回転が良い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の個人的な好みをアピールしてきます。
｜時期｜
2月27日 自分を広める ／ 3月1日 いつもと流れが違う
｜ラッキーアイテム｜
路面電車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞