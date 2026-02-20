経理業務などの委託を受けていた会社から自身の会社の口座に1億3000万円以上を送金して横領したとして、51歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子西島大志容疑者（51）は2022年、経理業務などの委託を受けていた会社の口座から、当時、自身が代表取締役を勤めていた会社の口座におよそ1億3500万円を送金した業務上横領の疑いがもたれています。警視庁によりますと、西島容疑者は1年間で複数回にわたって自身