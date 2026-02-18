北朝鮮で公開処刑が再び常態化している。牛肉の密売や医薬品の横流し、韓流コンテンツの販売など、かつてであれば労働鍛錬刑や罰金で済んだ行為が、近年は死刑にまでエスカレートしている。1990年代後半の大飢饉「苦難の行軍」期に横行した“見せしめ処刑”が、再現されているかのようだ。背景には、慢性的な外貨不足と物資欠乏がある。国連制裁の長期化に加え、中国経済の減速、ロシアとの軍事協力に依存した歪な外貨獲得構造が、