IIJ（インターネットイニシアティブ）のMVNOサービス「IIJmio」で、X（旧Twitter）キャンペーンが始まった。3月1日の新料金プラン開始に合わせ、「Coke ON ドリンクチケット」が1100名に当たる。 引用リポストで当たる XでIIJmio公式アカウント（@iijmio）をフォローし、対象の投稿で、実施中のキャンペーンで節約できる「1100円の使い道」を記載して引用リポストすると参加できる。