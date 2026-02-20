IIJ（インターネットイニシアティブ）のMVNOサービス「IIJmio」で、X（旧Twitter）キャンペーンが始まった。3月1日の新料金プラン開始に合わせ、「Coke ON ドリンクチケット」が1100名に当たる。

引用リポストで当たる

XでIIJmio公式アカウント（@iijmio）をフォローし、対象の投稿で、実施中のキャンペーンで節約できる「1100円の使い道」を記載して引用リポストすると参加できる。

「Coke ON」アプリでコカ･コーラ自販機の飲み物と交換できる「Coke ON ドリンクチケット」が1100名に当たる。抽選結果はその場でわかる。

15ギガプランが1600円に、3月31日までは25GB700円

3月1日に始まる新料金プランで、15ギガプランが1800円→1600円に値下げされる。

また、3月31日までの期間中、15ギガプランは増量と割引で、データ容量25GBを月額700円で最大6カ月間利用可能。旧料金（1800円）と比較して1100円節約できる。