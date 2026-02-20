IIJmioがXキャンペーン、1100名に「Coke ON ドリンクチケット」当たる
IIJ（インターネットイニシアティブ）のMVNOサービス「IIJmio」で、X（旧Twitter）キャンペーンが始まった。3月1日の新料金プラン開始に合わせ、「Coke ON ドリンクチケット」が1100名に当たる。
引用リポストで当たる
XでIIJmio公式アカウント（@iijmio）をフォローし、対象の投稿で、実施中のキャンペーンで節約できる「1100円の使い道」を記載して引用リポストすると参加できる。
「Coke ON」アプリでコカ･コーラ自販機の飲み物と交換できる「Coke ON ドリンクチケット」が1100名に当たる。抽選結果はその場でわかる。
いよいよ3/1～ IIJmio新料金スタート🎉- IIJmio (@iijmio) February 20, 2026
15ギガ1,800円→1,600円に！
さらに増量＆割引で25ギガ700円(～3/31)✨
旧料金1,800円から1,100円も節約できる！
🌸Xプレゼント企画🌸
❶@iijmioをフォロー❷引用RPで
節約できた1,100円の使い道を教えて♩
抽選で1,100名にCoke ON ドリンクチケットが当たる😉
15ギガプランが1600円に、3月31日までは25GB700円
3月1日に始まる新料金プランで、15ギガプランが1800円→1600円に値下げされる。
また、3月31日までの期間中、15ギガプランは増量と割引で、データ容量25GBを月額700円で最大6カ月間利用可能。旧料金（1800円）と比較して1100円節約できる。