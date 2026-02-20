169万円から！ トヨタ「新たなヤリス」発表！トヨタは2026年2月20日、コンパクトカーの「ヤリス」の一部改良モデルを発表しました。同年3月2日より発売されます。今回の改良では、利便性を高める装備の拡充や新色の追加が行われたほか、特別仕様車にはファン待望の選択肢が加わりました。【画像】超カッコいい！ これが「新たなヤリス」です！（30枚以上）新たな仕様では、ユーザーからの要望が多かった機能が大幅に強化。ハ