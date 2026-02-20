169万円から！ トヨタ「新たなヤリス」発表！

トヨタは2026年2月20日、コンパクトカーの「ヤリス」の一部改良モデルを発表しました。同年3月2日より発売されます。

今回の改良では、利便性を高める装備の拡充や新色の追加が行われたほか、特別仕様車にはファン待望の選択肢が加わりました。

新たな仕様では、ユーザーからの要望が多かった機能が大幅に強化。ハイブリッド車には「電動パーキングブレーキ」と「ブレーキホールド機能」が標準装備されたほか、「Z」および「G」グレードのハイブリッド車にはフロント席アームレストが採用され、ロングドライブでの快適性が高められています。

ナビゲーション関連では、Zグレードに10.5インチの大型ディスプレイオーディオを標準搭載。Gグレードでも8インチの「ディスプレイオーディオPlus」が標準装備となりました。

さらに、スマートエントリー＆スタートシステムが全グレードで標準化されるなど、エントリーモデルから上位モデルまで一貫して使い勝手の良さが底上げされています。

外観では、エネルギッシュな新色「マスタード」がZグレードに設定されました。これに合わせて、全グレードでドアミラーやシャークフィンアンテナがブラック加飾に統一され、より引き締まった精悍な印象を与えています。

また、4WD車への寒冷地仕様の標準化や、乗り降りをサポートするターンチルトシートの設定変更など、実用面での細やかなアップデートも施されました。

これに加え、洗練されたスタイルが特徴の特別仕様車「Z“URBANO”」には、走りの楽しさを追求するユーザーに向けて、1.5リッターガソリン車（2WD）に6速MT車を新たに設定。

また、ボディカラーには専用のツートーンカラー「ブラック×マスタード」を採用し、都会的かつアクティブな個性を際立たせています。

ヤリスの改良モデルの価格（消費税込）は、169万7300円から288万4200円、特別仕様車のZ“URBANO”は230万7800円から299万4200円です。