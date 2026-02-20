ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）3位の20歳アリサ・リウ（米国）が150.20点、合計226.79点で金メダルを獲得した。合計224.90点の坂本花織が銀メダル、合計219.16点の中井亜美が銅メダルだった。13歳で全米女王になり“天才少女”と呼ばれたリウ。その後、一度完全にリンクから離れ、復帰して掴んだ金メダルだった。会場