◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）自然体で臨むつもりでも、軽快な口調には期待がにじむ。３月３日で定年引退となる国枝栄調教師＝美浦＝は、シックスペンス（牡５歳、父キズナ）で挑むフェブラリーＳが現役ラストのＧ１挑戦となる。これが最後となることについては「あっそう、って感じ」と涼しい顔で受け流したが、「圭太（戸崎騎手）と口取りができればいいね。“ベリベリホ