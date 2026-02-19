2024年新潟大賞典（G3）などを制したヤマニンサルバム（牡7・栗東・中村直也厩舎）は、2月18日付で競走馬登録を抹消した。今後は地方競馬へ移籍する予定で、移籍先は未定。【新潟大賞典】ヤマニンサルバムが重賞2勝目…混戦を断つ中距離重賞で活躍同馬は2019年4月9日生まれ。父イスラボニータ、母ヤマニンエマイユという血統で、馬主は土井肇氏。JRA通算成績は24戦7勝、獲得賞金は2億591万1000円（付加賞含む）。2023年中日新