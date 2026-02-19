欧州の「2代目C-HR」とは違う「新型C-HR」トヨタの北米法人は2026年2月18日、新型SUV「C-HR」を発表しました。2026年3月の発売を予定しています。C-HRは2016年に登場したコンパクトSUVです。扱いやすいサイズにひし形をモチーフにしたスタイリッシュなデザインや高い走行性能などが人気を獲得。日本でもヒットしました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR」です！ 画像を見る（30枚以上）現行モデルは2023