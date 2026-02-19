パーソルイノベーションは2月に、タクシー業界をはじめとするドライバー職に特化した転職エージェントサービスの、本格的な事業展開を開始する。●ドライバー職の人材不足解消へ同社は2025年10〜12月の期間、ドライバー職に特化した転職エージェントサービスの試験運用を行ってきた。今回の、本格的な事業展開の開始は、試験運用中に転職者の約75％が給与アップを実現し、平均年収が50万円以上向上する事例も確認されたことか