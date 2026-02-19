セブン-イレブン・ジャパンが公式HPでおにぎり等の値上げを発表し、2月16日以降「手巻おにぎり ツナマヨネーズ」「手巻おにぎり 北海道産昆布」は税込178円から196円となった。おにぎりの高騰に対して、若者はどこまで許容できるのか。渋谷で若者たちの悲鳴を聞いた。 【画像】「高すぎて買えない」若者がおにぎりの代わりに購入するコンビニメニュー 渋谷の若者が明かした「おにぎり離れ」のリアル コメの価格高騰