「犬は飼い主に従順」というイメージがある人も多いのではないでしょうか。もちろん、実際に飼い主になついて言うことをちゃんと聞いてくれる犬もいれば、なかなか飼い主の言うことを聞かない犬もいるという話もよく聞きます。もし犬が飼い主の言うことを聞いてくれなかったり、しつけやトレーニングがうまくいかなかったりする場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。その際、やってはいけない行為はあるのでしょうか。