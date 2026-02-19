「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）甲高い打球音を響かせた男に、大きな拍手が注がれた。阪神・木浪がシート打撃で岩貞から長打。４球目を捉え右中間への二塁打とした。表情を変えず「良かったです」と淡々と振り返ったが、７日のシート打撃で２安打、１１日の紅白戦では１安打と、打席に入った実戦や実戦形式で安打をマークしてきた中、またもや定位置再奪取へ結果を残した。その裏には、バットの変更があった。１月の