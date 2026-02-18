ヨルシカが、3月4日にリリースするフルアルバム『二人称』のトレーラー映像を公開した。アルバム『二人称』は、2月26日に講談社より発売するn-bunaが原案・執筆を担当する“書簡型小説”『二人称』を音楽で表現した作品。アルバムには「プレイシック」「太陽」「晴る」「忘れてください」「修羅」「火星人」「ルバート」「アポリア」「へび」「月光浴」の既発曲に加えて、リレコーデイングした「ヒッチコック」に新曲11曲を加えて